Криминал 02 февраля 2024, 16:44 Красноярские следователи раскрыли убийство девушки 15-летней давности

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В Красноярском крае следователи установили причастность 42-летнего жителя Березовского района к убийству женщины в 2009 году. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По предварительным данным, 15 лет назад подозреваемый пригласил девушку к себе домой. Между ними произошел конфликт, в результате которого мужчина избил потерпевшую и ударил головой об печку. Тело он погрузил на санки, вывез в овраг и закидал снегом.

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Отмечается, что в ближайшее время местному жителю предъявят обвинение.