Красноярец получил 23 года тюрьмы за изнасилование и убийство девочки

Жителя Красноярского края приговорили к 23 годам колонии строгого режима за изнасилование и убийство 12-летней девочки, а его несовершеннолетнего соучастника — к 10 годам воспитательной колонии. Об этом сообщили на сайте Следственного комитета РФ.

В мае 2020 года Родион Соловьев напал на школьницу в лесу недалеко от деревни Нижняя Коя в Шушенском районе. Он душил ее, пока девочка не потеряла сознание. Затем он вместе с другим подростком из этой деревни изнасиловал ее и убил.

Расследование уголовного дела по решению главы ведомства Александра Бастрыкина было передано в центральный аппарат СК. В ходе следствия допросили более 40 человек, провели около 10 осмотров места преступления и большое количество экспертиз.

Оба обвиняемых признали свою вину и раскаялись. Соловьева приговорили к 20 годам и 20 дням лишения свободы, а также ограничению свободы на один год и восемь месяцев. Его несовершеннолетний соучастник будет отбывать девять лет и 11 месяцев в воспитательной колонии. Кроме того, суд взыскал с Соловьева 2,5 миллиона рублей, а с его соучастника — два миллиона.