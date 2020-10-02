Красноярец ограбил курьера хинкали

Злоумышленник днем напал на доставщика, но у курьера не было при себе денег. Тогда молодой человек потребовал отдать ему еду. Он отнял большой заказ с хинкали для клиента.

Курьер обратился в ближайшее отделение полиции, написал заявление и помог составить ориентировку.

Стражи порядка осмотрели несколько ближайших дворов и вскоре задержали 25-летнего нападавшего. К тому времени подозреваемый съел блюдо грузинской кухни.

Возбуждено уголовное дело о грабеже. Теперь молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы, отметил сайт myrussia.life.