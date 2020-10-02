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    02 октября 2020, 19:57

    Красноярец ограбил курьера хинкали

    Алена Макаренко

    Молодой человек напал на курьера, который доставлял хинкали в Красноярске. Об этом сообщило NGS24.ru со ссылкой на пресс-службу МВД.
    Красноярец ограбил курьера хинкали

    Злоумышленник днем напал на доставщика, но у курьера не было при себе денег. Тогда молодой человек потребовал отдать ему еду. Он отнял большой заказ с хинкали для клиента.

    Курьер обратился в ближайшее отделение полиции, написал заявление и помог составить ориентировку.

    Стражи порядка осмотрели несколько ближайших дворов и вскоре задержали 25-летнего нападавшего. К тому времени подозреваемый съел блюдо грузинской кухни.

    Возбуждено уголовное дело о грабеже. Теперь молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы, отметил сайт myrussia.life.

    Новости SMI.FM