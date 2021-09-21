Красноярец напал с ножом на двух подростков

Мужчина в Красноярске, вооруженный ножом, совершил нападение на двух подростков. Нападавшего задержали, на него завели уголовное дело. Об этом со ссылкой на региональный главк МВД сообщило РИА «Новости».

Нападение было совершено в микрорайоне Покровский. Сообщение об этом поступило полиции. Правоохранители вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 57-летний житель Красноярска. Оказалось, что он ранил ножом 15-летнего подростка, а второго 17-летнего ударил рукой.

Задержанный ранее не был судим. Против него завели дело по статье УК РФ «Хулиганство». Напавшему на подростков может грозить до пяти лет тюрьмы.

Ранее в Челябинске местный житель пожаловался на соседа, который держит в страхе весь дом. По его словам, мужчина в одних трусах бегает с ножом по подъезду, угрожая в том числе детям и школьникам, писало Ura.ru.

В Ростовской области ранее прокуратура начала проверку после сообщений о нападении мужчины с ножом на детей возле школы, сообщал RT. На следующий день полиция задержала подозреваемого.