Краснодарскому застройщику присудили 4 года колонии за обман дольщиков
Краснодарский застройщик получил четыре года колонии за обман дольщиков на сумму более 311 миллионов рублей. Об этом сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.
Уточняется, что он не имел разрешения на строительство. Кроме того, несколько домов он так и не достроил. В результате граждане, заключившие с ним договор, остались без своих средств.
Застройщика признали виновным по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» и назначили четыре года и два месяца колонии.