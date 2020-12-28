Краснодарскому застройщику присудили 4 года колонии за обман дольщиков

Уточняется, что он не имел разрешения на строительство. Кроме того, несколько домов он так и не достроил. В результате граждане, заключившие с ним договор, остались без своих средств.

Застройщика признали виновным по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» и назначили четыре года и два месяца колонии.