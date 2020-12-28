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    28 декабря 2020, 13:46

    Краснодарскому застройщику присудили 4 года колонии за обман дольщиков

    Дарья Морозова

    Краснодарский застройщик получил четыре года колонии за обман дольщиков на сумму более 311 миллионов рублей. Об этом сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

    Уточняется, что он не имел разрешения на строительство. Кроме того, несколько домов он так и не достроил. В результате граждане, заключившие с ним договор, остались без своих средств.

    Застройщика признали виновным по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» и назначили четыре года и два месяца колонии.