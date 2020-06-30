Краснодарского бизнесмена застрелили возле машины. Видео

В Краснодаре неизвестный застрелил местного бизнесмена. На предпринимателя напали, когда он собирался сесть в свою машину. Вероятный убийца скрылся с места преступления на отечественном авто.

Предварительно установлено, что нападение произошло вечером 29 июня на улице Леваневского. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СК РФ.

Жертвой стал 57-летний мужчина. Как уточнил для РИА «Новости» источник в правоохранительных органах, убитый был бизнесменом. В него стреляли из неустановленного оружия. Предприниматель скончался на месте.

Полиция ведет розыск подозреваемого, добавил «Интерфакс» со ссылкой на региональное ГУ МВД. Он скрылся на стоявшем рядом автомобиле.

На кадрах, который опубликовал телеканал Рен ТВ, видно, как из Lada Granta вышел неизвестный и выстрелил в предпринимателя, когда тот садился в свою иномарку.

СК возбудил уголовное дело об убийстве после случившегося.