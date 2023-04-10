Криминал 10 апреля 2023, 19:03 Краснодарский суд отменил условный срок дебоширу за стрельбу у клуба и заменил на реальное лишение свободы

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Краснодарский краевой суд отменил условное осуждение мужчине, который открыл огонь из травматического пистолета у ночного заведения. Фигуранта дела приговорили к двум годам лишения свободы, сообщил «Царьград» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов региона.

Осенью 2021 года во время ссоры с незнакомым человеком обвиняемый несколько раз выстрелил в него из травматического пистолета.

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Отмечается, что суд счел необоснованным условный срок и заменил на реальное лишение свободы.