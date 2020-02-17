Краснодарский «людоед» Бакшеев умер в тюрьме

Житель Краснодара Дмитрий Бакшеев умер в тюремной больнице. Он отбывал срок по резонансному делу об убийстве и расчленении женщины.

Как сообщила общественный защитник Юлия Федотова, это произошло в воскресенье, 16 февраля. Ей с адвокатом еще предстоит выяснить причины смерти.

Дмитрий Бакшеев был осужден 28 июня. Прикубанский районный суд Краснодара приговорил к его 12 годам и двум месяцам тюрьмы. Его супруга получила десять лет колонии.

Преступник обвинялся в убийстве 34-летней девушки и надругательстве над ее телом. Это произошло в сентябре 2017 года на территории Краснодарского летного училища. Там нашли расчлененные останки 35-летней женщины. Подозрение пало на супругов Дмитрия и Наталью Бакшеевых.

Бакшеев убил женщину во время застолья — у них произошел конфликт. После содеянного мужчина расчленил пострадавшую и сделал селфи, позируя с частями тела. Телефон со снимками обнаружили на улице дорожные рабочие, сообщив об ужасной находке в полицию.

По слухам, это далеко не единственное убийство Бакшеева, которого подозревали еще и в людоедстве. Однако, подтвердилось пока одно убийство.