Краснодарских полицейских подозревают в создании преступного сообщества

Уголовное дело возбуждено в отношении командира взвода ДПС отдела МВД по Успенскому району, подчиненных ему четырех инспекторов указанного подразделения, начальника отдела экономической безопасности ОМВД по Успенскому району, а также бывшего старшего оперуполномоченного по особо важным делам отделения № 6 (дислокация Армавир) ГУ МВД по Краснодарскому краю «и иных лиц», говорится в сообщении ведомства.

Полицейские подозреваются в создании преступного сообщества, и получении взяток в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2016 по 2020 годы подозреваемые должностные лица действовали в составе преступного сообщества на стационарном посту ДПС «Успенский», который находится на автодороге Р-217 «Кавказ» в Краснодарском крае. Они систематически получали в качестве взяток деньги за непривлечение к ответственности лиц «по выявляемым уголовно наказуемым деяниям и административным правонарушениям». Кроме того, подозреваемые обеспечивали беспрепятственный проезд через стационарный пост транспортных средств, которые незаконно перевозили товары, а также спиртосодержащую продукцию.

Во время следствия было проведено 49 обысков по местам жительства и в служебных помещениях подозреваемых, а также у лиц, проверяемых на причастность к незаконной деятельности преступного сообщества.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, и иных участников преступного сообщества.

В Иркутске по подозрению в получении крупной взятки арестовали замглавы территориального управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимира Журавлева. По данным ведомства, чиновник получил 160 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя. Деньги ему передали за выдачу фитосанитарных сертификатов — необходимых для экспорта леса документов.