Краснодарские полицейские инсценировали убийство с помощью грима и поймали заказчиков. Видео

Участники неофициальной организации «Граждане СССР» решили «убрать» председателя религиозного движения. Убийце за преступление пообещали дать влиятельный статус в этой организации.

По видом киллера к заказчикам пришел полицейский. 60-летний мужчина и 70-летняя женщина доверили ему заказ и в качестве доказательств попросили прислать фото убитого, также они выдали наемному убийце монтажный нож, женский чулок и медицинскую маску. Об этом сообщил официальный сайт МВД.

В результате в отделении МВД председателя загримировали под труп и сделали постановочные фотографии. После пенсионерам выдали вещи и фото убитого. Заказчики обрадовались завершению плана и начали праздновать, когда в помещение ворвался наряд полиции и их задержал. Теперь злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.