Криминал 11 сентября 2023, 16:24 Краснодарские полицейские нашли дома у жителя Новокубанска 20 килограммов наркотиков

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Полицейские обнаружили дома у жителя Новокубанска 20 килограммов наркотика. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как 43-летний мужчина рассказала полицейским, он нашел дикорастущую коноплю и решиил собрать и высушить ее для собственного использования. В отношении него возбудили уголовное дело, теперь любителю гербария грозит до 10 лет тюрьмы.

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