Криминал 06 сентября 2023, 13:27 Краснодарские полицейские изъяли из частного дома 19 тонн контрафактного алкоголя

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В Темрюке при обыске частного дома 26-летней девушки полицейские нашли 19 тонн контрафактного алкоголя. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Кубани.

В доме во время прихода правоохранителей находился 77-летний пенсионер. В помещениях нашли спирт и бутылки с этикетками известных брендов. В отношении владелицы дома и пожилого мужчины возбудили уголовные дела по статьям «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и «Производство, хранение или продажа товаров, а также выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности для здоровья потребителей».

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