Краснодарец зарезал мужчину на глазах очевидцев | 360°

Эксклюзив 14 сентября 2022, 10:54 Поделиться Telegram

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Viber Краснодарец зарезал мужчину на глазах очевидцев Житель Краснодара посреди улицы зарезал соперника охотничьим ножом

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Житель Краснодара зарезал мужчину посреди дороги на глазах свидетелей. Они вызвали полицию, и его задержали. Источник «360» показал на видео убийство и рассказал, что подозреваемый совершил его из ревности к жене.

Сначала мужчины громко спорили. Один из них держал в руке большой нож и несколько раз пырнул им соперника. Когда тот упал, а на улицу выбежали люди и попытались разогнать драку, мужчина глубоко воткнул оружие в живот, поясницу и плечо оппоненту. Потом он ополоснул нож в луже, сел в серый Ford C-Max и быстро уехал.

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Все это время за дракой наблюдали из окон близлежащих домов. Женщины кричали и просили их остановить. В какой-то момент они вызвали полицию.

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«Из-за ревности к жене убил другого охотничьим ножом, позже был задержан», — сообщил источник.

Нападавшему 50 лет, жертва на полтора года младше его. При задержании у мужчины изъяли охотничий нож длиной 25 сантиметров.

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