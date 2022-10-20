Краснодарец пойдет под суд убийство пенсионерки | 360°

20 октября 2022, 17:40
Краснодарец пойдет под суд убийство пенсионерки
Суд пройдет над жителем Краснодара, зверски убившим пенсионерку. Он избивал и пытал женщину, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
Следствие установило, что мужчина врезался в забор частного дома, в котором проживала жертва. После этого он ворвался ворвался внутрь и принялся избивать хозяйку. Злоумышленник сломал ей руку, порезал шею стеклом.
Реклама
По результатам экспертизы, мужчина оказался болен психически. Уголовное дело передано в суд.
Реклама
Убийства
Мужчины
Реклама
Реклама