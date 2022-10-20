Краснодарец пойдет под суд убийство пенсионерки | 360°

Криминал 20 октября 2022, 17:40 Краснодарец пойдет под суд убийство пенсионерки

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Суд пройдет над жителем Краснодара, зверски убившим пенсионерку. Он избивал и пытал женщину, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Следствие установило, что мужчина врезался в забор частного дома, в котором проживала жертва. После этого он ворвался ворвался внутрь и принялся избивать хозяйку. Злоумышленник сломал ей руку, порезал шею стеклом.

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По результатам экспертизы, мужчина оказался болен психически. Уголовное дело передано в суд.

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