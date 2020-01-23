«Крабового короля» Сахалина попросили заочно арестовать из-за убийства

Осенью 2010 года во Владивостоке убили предпринимателя Валерия Пхиденко. Следователи выяснили, что организатором преступления был бизнесмен Олег Кан, известный как «крабовый король». Сейчас он в бегах, поэтому следствие попросило суд арестовать его заочно.

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что организатором убийства являлся сахалинский предприниматель Олег Кан», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее бизнесмена объявили обвиняемым по делу об убийстве, он находился в федеральном розыске. Теперь следователи просят суд заочно арестовать Кана, а затем объявить его уже в международный розыск.

Петренко добавила, что по делу проходит Дмитрий Поляков. Его признали пособником убийства, и в 2011 году посадили в тюрьму на семь лет.

В декабре 2018 года в эфире одного из федеральных каналов показали фильм о контрабанде камчатского краба и убийстве Пхиденко. После этого силовики пришли с обысками к Кану, но достаточного количества доказательств не удалось собрать. Сам бизнесмен убежал из страны после выхода скандального сюжета. СМИ говорили, что он улетел на личном самолете в Японию.

Сейчас следователи продолжают расследовать уголовное дело об убийстве предпринимателя.