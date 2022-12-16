Криминал 16 декабря 2022, 02:53 Ростовчанин уснул во время кражи балалаек

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Житель Ростова-на-Дону три раза обокрал склад с балалайками и другими товарами для детских садов из школ. Он попался, потому что уснул прямо на месте преступления, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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В первый раз мужчина вынес товаров на 11 тысяч рублей, второй — на 2600. В третий раз он затеял кражу будучи сильно пьяным, поэтому уснул прямо в процессе. Утром его обнаружили охранники. Теперь злоумышленника будут судить.