Криминал 16 ноября 2022, 14:03 kp.ru: москвичка продала дорогую машину и после этого подговорила партнера ее угнать

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Житель Москвы приобрел BMW за пять миллионов рублей и на следущий день его лишился. К краже оказалась причастна предыдущая владелица машины, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органов.

Потерпевший обратился в полицию. После беседы с бывшей хозяйкой авто стало ясно, что она подговорила своего партнера и его друга угнать проданную машину. В преступной схеме также участвовала сестра женщины, но какую роль она играла, пока не известно.

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«Поиски самой машины пока продолжаются. <…> Есть версия, что после угона они еще раз перепродали ту же машину», — уточнил источник.

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