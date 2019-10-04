Костромской насильник заставил жертву записать согласие на диктофон

Полиция начала поиски преступника после сообщения об изнасиловании 18-летней студентки, сообщила «Российская газета» со ссылкой на региональное УМВД Костромы.

В соцсетях знакомые девушки разместили информацию о том, что неизвестный напал на девушку и заставил под угрозой убийства сказать на диктофон об обоюдном согласии на половой акт.

В УМВД также сообщили, что «девушка была настолько запугана, что о случившемся рассказала только родителям, и то спустя некоторое время. На поиск насильника были брошены все силы уголовного розыска и спецслужб УМВД».

Известно, что после появления информации о происшествии в Сети и СМИ родители стали провожать и встречать детей с учебы.

Сотрудники правоохранительных органов опросили жильцов домов рядом с местом преступления, изучили записи с камер видеонаблюдения и обратились к архивным записям в поисках биографий возможных подозреваемых. Так был найден 37-летний ранее судимый за аналогичное преступление житель региона.

Ведомство установило, что после освобождения из мест лишения свободы, мужчина поменял имя, фамилию и отчество и переехал в Кострому, где женился и устроился на работу.

Подозреваемого задержали на выходе из дома. Региональный СУ СК возбудил уголовное дело.