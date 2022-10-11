Школьника заподозрили в убийстве одноклассницы в Костроме | 360°

Эксклюзив 11 октября 2022, 11:51 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Школьника заподозрили в убийстве одноклассницы в Костроме СК: школьника заподозрили в убийстве одноклассницы в Костроме группа «ДТП Кострома» в соцсети «ВКонтакте»

Читать 360tv в

Тело девочки с ножевыми ранениями обнаружили в одной из многоэтажек Костромы. Одноклассника школьницы заподозрили в ее убийстве. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Костромской области.

«Вечером 10 октября 2022 года в городе Костроме школьница не вернулась домой. Незамедлительно были организованы поиски девочки, в которых принимали участие следователи и криминалисты СУ СК России по Костромской области, сотрудники УМВД России по Костромской области, добровольцы отряда „Лиза Алерт“», — сказано в сообщении ведомства.

Реклама

По данным источника «360» в правоохранительных органах, шестиклассница ушла из дома 10 октября в 08:00 и не вернулась. На ней были надеты бежевая куртка, салатовая толстовка, джинсы, цветные кроссовки. Девочке — 12 лет, выглядела она на свой возраст или чуть старше. Рост — 170 сантиметров, волосы темные, прическа — каре.

Реклама

СК уточнило, что школьницу обнаружили мертвой в одном из домов Костромы, на ее теле зафиксировали ножевые ранения.

«В ходе первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что ранение девочке нанес ее одноклассник», — добавили представители Следственного комитета.

Теперь с ребенком работают правоохранительные органы и инспекторы по делам несовершеннолетних. По факту случившегося открыто уголовное дело об убийстве малолетней.

По данным Telegram-канала «112», накануне девочка пришла домой к однокласснику. Они общались на лестничной клетке, в какой-то момент он стал размахивать ножом-бабочкой и ударил гостью в шею. Мальчик испугался и убежал в квартиру. При этом о случившемся он не стал никому говорить, а родителей в этот момент дома не было. Издание уточнило, погибшая и подозреваемый — дети полицейских.

0 0 0 0 0 0