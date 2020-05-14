Костромчанин поджег ювелирный завод, чтобы скрыть недостачу

Завод «Красносельский ювелирпром» находится в селе Красное-на-Волге. Он загорелся в ночь на 12 мая, причем правоохранительные органы на основании записей с камер видеонаблюдения не поверили, что возгорание возникло случайно. Подозрение пало 30-летнего работника предприятия.

«Подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что действительно ночью разбил окно в одном из кабинетов, вылил туда из принесенных с собой бутылок бензин и бросил зажженную спичку. По предварительной версии, причиной, побудившей злоумышленника пойти на преступление, могло стать стремление скрыть допущенную недостачу, поскольку на предприятии начали проводить инвентаризацию», — отметили в ведомстве.

Пожар нанес собственнику завода многомиллионный ущерб, так как пострадало большое количество самой продукции и само здание. Сейчас полиция собирается завести уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога».

«Красносельскому ювелирпрому» уже более 100 лет, завод делал 10 тысяч различных видов ювелирных изделий.