Криминал 23 июля 2023, 15:35 Косметолога из Дагестана отправили под домашний арест из-за смерти пациента СК: суд отправил под домашний арест косметолога из Дагестана после смерти пациента Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Суд в Дагестане отправил под домашний арест косметолога из Махачкалы по подозрению в причастности к смерти пациента. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Следственного комитета.

«Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на срок предварительного следствия», — отметили в ведомстве.

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Следком завел дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших за собой смерть человека».

Девушка в Дагестане умерла после операции по увеличению ягодиц на дому. По предварительной информации, 22-летней местной жительнице стало плохо после введения обезболивающего препарата. Она скончалась еще до прибытия бригады скорой помощи.

Косметолог на допросе сообщила, что спрашивала у клиентки о вероятной аллергической реакции перед уколом. Та заверила, что все будет в порядке.