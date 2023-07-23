23 июля 2023, 15:35
Косметолога из Дагестана отправили под домашний арест из-за смерти пациента
СК: суд отправил под домашний арест косметолога из Дагестана после смерти пациента
Суд в Дагестане отправил под домашний арест косметолога из Махачкалы по подозрению в причастности к смерти пациента. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Следственного комитета.
«Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на срок предварительного следствия», — отметили в ведомстве.
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Следком завел дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших за собой смерть человека».
Девушка в Дагестане умерла после операции по увеличению ягодиц на дому. По предварительной информации, 22-летней местной жительнице стало плохо после введения обезболивающего препарата. Она скончалась еще до прибытия бригады скорой помощи.
Косметолог на допросе сообщила, что спрашивала у клиентки о вероятной аллергической реакции перед уколом. Та заверила, что все будет в порядке.
Дагестан
Следственный комитет России
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