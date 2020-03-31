Жительница Подмосковья зарезала своего мужа

Полицейские нашли в квартире одного из домов в Ивантеевке тело 42-летнего мужчины с восемью ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержали его жену.

Как сообщил «360» знакомый с информацией источник, тело убитого нашли в квартире, которая принадлежит подозреваемой, хотя оба они прописаны по другому адресу неподалеку. Погибшего ударили ножом восемь раз в разные части тела. Одно из проникающих ранений было в правый бок.

На месте происшествия нашли предполагаемое орудие убийства — нож. Кровь была даже на одной из двери в квартире.Тело мертвого мужчины направили в морг в Пушкино, чтобы установить там точную причину и дату его смерти. После проведения первых следственных действий по подозрению в убийстве задержали его супругу.

Задержанная передала полицейским протокол явки с повинной. Других подробностей кровавой расправы над мужчиной пока нет.