Криминал 09 марта 2023, 12:55 Косметолог из Липецка получил от анонимного воздыхателя цветы с гранатой Неизвестный устроил в Липецке массовую рассылку подарков с цветами и муляжами гранаты Правительство Липецкой области / Telegram

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Помощница прокурора, сотрудница районной администрации и косметолог, а по совместительству жена директора завода в Липецке получили на 8 марта букеты цветов с муляжами гранаты Ф-1. Полиция начала поиск дарителя, рассказал Telegram-канал «112».

Журналисты показали видеопоздравление липецкого косметолога с Международным женским днем. Она пожелала подписчицам много цветов, а в итоге сама получила необычный анонимный подарок — букет и коробку с гранатой. Женщина вызвала полицию, из дома эвакуировали 120 человек. Правоохранители осмотрели находку и заявили, что это муляж ручной противопехотной оборонительной гранаты Ф-1 без взрывоопасной начинки и с поддельным запалом. Такие же посылки получили сотрудница районной администрации и помощница прокурора.

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«Правоохранительными органами организованы соответствующие проверочные мероприятия. Ситуация находится под контролем», — заявили в правительстве Липецкой области.

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Власти показали в своем Telegram-канале фотографию коробки с гранатой и призвали не принимать подарки от незнакомцев. Они рассказали о нескольких за день случаях отправки таких «сюрпризов». К гранатам приложили не только цветы, но и записки с угрозами.