«Корпорация Ромашка» обманула доверчивых россиян на 30 млн рублей

Организатор «Корпорации Ромашка» задержана. Ее подозревают в крупных финансовых махинациях, а принадлежащую ей компанию закрыли.

В иркутской области полицейские прекратили деятельность финансовой пирамиды «Корпорация Ромашка». Ее организовала местная жительница, которая в одной из социальных сетей предлагала вступить в закрытую группу — якобы там люди смогут получить сверхвысокие доходы от своих вложений. Мошенница обещала вкладчикам до 65% годовых.

В результате более 40 человек из 14 различных регионов страны доверились «Корпорации Ромашка» и инвестировали большие деньги в якобы прибыльные бизнес-проекты. Всего мошенники «наварились» более чем на 30 миллионов рублей. Потерпевшие не смогут защитить себя в суде — обязательным условием сделки было расторжение договора после совершения взноса.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против создательницы финансовой пирамиды по статье «Мошенничество». По словам официального представителя МВД Ирины Волк, сейчас полиция проводит расследование всех обстоятельств.