Коронавирус спровоцировал рост числа кибермошенников

На фоне пандемии COVID-2019 все больше распространяются вредоносные приложения. Мошенники их маскируют под серьезные сайты с якобы необходимой информацией о вирусе.

Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на представителя компании Eset, число кибератак в России выросло в четыре раза с середины марта. Так это получилось с вредоносной программой для Windows — COVID-19 Information, представленный как сайт ВОЗ.

Там пользователям предлагают скачать приложение для мониторинга новостей о вирусе. Очевидно, что при загрузке на устройство попадает вредоносное ПО. Оно с серверов amazonaws.com, которые имитируют инфраструктуру американского интернет-гиганта.

То же и с банковским трояном Ginp, который открывает на устройстве веб-страницу под Coronavirus Finder, на которой якобы есть информация о зараженных людях рядом. Чтобы узнать их расположение надо заплатить 0,75 евро.

Также более всего сейчас популярны «виртуальные опросы». Он отметил, что такого рода мошенничество сейчас самое популярное в России. Они действуют примерно также, как и Ginp.

Обширный доклад по росту мошенничества во время пандемии подготовила полицейская служба Евросоюза Европол.