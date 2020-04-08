Коронавирус помог найти объявленного в розыск россиянина

Пандемия коронавируса помогла выйти на след человека, объявленного в федеральный розыск. Парня искали несколько месяцев и неожиданно нашли в московской больнице. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Скорая помощь 7 апреля приехала на вызов в один из домов в районе Вешняки на востоке Москвы. На плохое самочувствие пожаловался 30-летний молодой человек. Его госпитализировали в городскую клиническую больницу с подозрением на коронавирус.

Больной оказался жителем поселка Малошуйка в Архангельской области. Также выяснилось, что он находится в федеральном розыске. В конце 2019 года он попал в неприятную ситуацию в Воронеже, где его обвинили в оскорблении представителей властей. Парня отпустили на свободу под подписку о невыезде. Однако он нарушил это предписание и пропал.

В ближайшее время житель Архангельской области останется на лечении в столичной больнице. Что с ним будет после выписки, пока не ясно, но информацию передали в Воронеж, где инициировали розыск. Проводится проверка.