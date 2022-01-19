Копщика могил избили арматурами на кладбище в Тольятти

48-летнего копщика могил из Тольятти избили на кладбище. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на источник.

Мужчина направлялся выполнять свои рабочие обязанности, однако в какой-то момент на него набросились несколько неизвестных мужчин спортивного телосложения. На них были надеты белые маскхалаты и черные маски. Они повалили пострадавшего на землю и начали наносить ему удары арматурами, сопровождая их угрозами.

«Все случилось в период с 09:20 до 09:30 на центральной аллее кладбища. На мужчину напали трое неизвестных. Ему сломали ногу. Также у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы головы и поясницы», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.