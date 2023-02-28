Криминал 28 февраля 2023, 09:52 Координатора провокационных атак на журналистов задержали в Казахстане МВД Казахстана сообщило о задержании координатора провокационных атак на журналистов РИА «Новости»

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Правоохранительные органы в Казахстане задержали гражданина иностранного государства, подозреваемого в координации провокаций на местных журналистов. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

«Оперативная группа Комитета национальной безопасности и МВД Казахстана задержала группу лиц, которая подозревается в организации нападений на представителей СМИ», — отметили в ведомстве.

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Задержанных подозревают в преступлениях по статьям «Хулиганство», «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества», «Воспрепятствование журналистской деятельности», «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и «Угроза».

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«В Алма-Ате арестовали иностранного гражданина, выступавшего координатором провокаций. У него изъяли технику, с которой вели оплату действий исполнителей, их подбор и управление атаками на журналистов», — добавили в МВД.

По данным ведомства, злоумышленники совершили свыше 30 провокаций со взломами почты и поджогами автомобилей.

Подозреваемых поместили в СИЗО. Следователи предполагают, что группа проводила провокации с целью дискредитировать нынешнего президента республики.