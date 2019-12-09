Конвоиры банды ГТА получили условные сроки за перестрелку в суде

В Красногорском суде вынесли приговоры по делу конвоиров банды ГТА, которые допустили побег преступников летом 2017 года в Московском областном суде. Все подсудимые получили условные сроки.

Начальник конвойных Алексей Гришин получил три года условно. Его подчиненный Михаил Фартушняк получил такой же срок, Алексея Маханькова приговорили к двум годам условно, а Елизавету Лукьянову — к полутора годам.

Состоялось первое слушание по дело делу конвоиров банды ГТА Подробнее

Прокурор попросил дать начальнику конвойных Алексею Гришину три года колонии-поселения. Также обвинение требует наказания для его подчиненных: Елизавете Лукьяновой — 1,6 года условно, Алексею Маханькову — два года колонии-поселения, Михаилу Фартушняку — три года поселения.

На слушании 6 декабря Гришин пожаловался на плохую работу адвокатов. Он заявил: «Вранье сильнее правды в этой стране — это мой комментарий!»

Члены банды ГТА 1 августа 2017 года, находясь в Московском городском суде, напали на сопровождавших их служащих и смогли отнять у них табельное оружие. Конвоиров обвинили в халатности. Цепочка на наручниках оказалась длинной. Это позволило бандитам свободно двигать руками. После того как преступники напали на конвойных, они выбежали в коридор и открыли огонь по сотрудникам Росгвардии.