Конвоирам «банды GTA» попросили до трех лет лишения свободы
Обвинение запросило наказание бывшему командиру отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД РФ по Московской области. Также будут запрошены сроки для заместителя командира взвода, а также старшим полицейским конвоя. Их считают виновными в халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью. Начальнику конвойных Гришину запросили три года колонии-поселении, конвойным: Лукьяновой — 1,6 года условно, Маханькову — два года колонии-поселения, Фартушняк — три года поселения.
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Как считает следствие, подсудимые допустили ситуацию, при которой подсудимых в конвойное помещение вели под охраной лишь двух конвоиров. Это толкнуло злоумышленников на побег. Погибли люди.
Стрельба в здании Мособлсуда произошла в августе 2017 года. Подсудимые по делу «банды GTA» пытались бежать из-под конвоя. Они напали в лифте на конвоировавших их сотрудников полиции. Четверо из пятерых беглецов получили смертельные ранения.