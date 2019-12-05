Конвоирам «банды GTA» попросили до трех лет лишения свободы

Дело заключенных, которые конвоировали «банду GTA», слушается в Красногорском городском суде в закрытом режиме. Как сообщил из зала суда корреспондент «360», сейчас начались прения. Обвинение просит лишить подсудимых свободы на сроки до трех лет.

Обвинение запросило наказание бывшему командиру отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД РФ по Московской области. Также будут запрошены сроки для заместителя командира взвода, а также старшим полицейским конвоя. Их считают виновными в халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью. Начальнику конвойных Гришину запросили три года колонии-поселении, конвойным: Лукьяновой — 1,6 года условно, Маханькову — два года колонии-поселения, Фартушняк — три года поселения.

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Как считает следствие, подсудимые допустили ситуацию, при которой подсудимых в конвойное помещение вели под охраной лишь двух конвоиров. Это толкнуло злоумышленников на побег. Погибли люди.

Стрельба в здании Мособлсуда произошла в августе 2017 года. Подсудимые по делу «банды GTA» пытались бежать из-под конвоя. Они напали в лифте на конвоировавших их сотрудников полиции. Четверо из пятерых беглецов получили смертельные ранения.