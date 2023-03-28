Криминал 28 марта 2023, 15:59 Контрактника ВСУ приговорили к 15 годам колонии за убийство мирного жителя в ЛНР Верховный суд ЛНР дал 15 лет тюрьмы украинскому военному за убийство мирного жителя РИА «Новости»

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Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 15 годам лишения свободы военнослужащего украинской армии за убийство мирного жителя в городе Попасной. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Срок получил солдат 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Артем Бублик. Кроме убийства, ему вменили применение в вооруженном конфликте запрещенных методов.

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«Приговором суда Бублику назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — уточнили в ведомстве.

Следователи установили, что 5 мая 2022 года фигурант шел из вагонного депо в центр Попасной. По дороге он заметил женщину, сидевшую на крыльце одноэтажного жилого дома. Подойдя ближе, осужденный разглядел силуэт человека в окне.

Чтобы напугать мирных жителей, Бублик стал стрелять из автомата и убил мужчину, который находился в доме.

Ранее отсутствие осуждения со стороны мировой общественности назвали причиной обстрелов мирного населения со стороны ВСУ.