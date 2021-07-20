Контрактник забил камнем прохожего в Ельне после внезапной ссоры

Рядовой-контрактник из войсковой части в Ельне стал фигурантом дела об убийстве. Жертвой стал незнакомый мужчина, с которым военный поссорился на улице, сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ.

По данным ведомства, конфликт между рядовым и незнакомцем произошел 18 июля на улице Дорогобужский Большак. Следователи полагают, что военный повалил своего оппонента на землю, схватил валявшийся на дороге камень и стал бить мужчину по голове.

От двух ударов потерпевший получил смертельные травмы и умер по пути в больницу. Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

В пресс-службе отметили, что ссора с дракой произошла во внеслужебное время контрактника.