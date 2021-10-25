Контрабанду женьшеня и трепанга пресекли на Дальнем Востоке

В Приморском крае сотрудники таможни пресекли попытки нелегального вывоза трепанга и женьшеня в Китай. Об этом сообщил RT с ссылкой на Дальневосточное таможенное управление.

Общая стоимость женьшеня и трепанга составила 85 миллионов рублей. «В двух случаях стратегически важные ресурсы намеревался вывезти в Китай россиянин», — отмечается в сообщении. Возбуждено четыре уголовных дела.