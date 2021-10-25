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    25 октября 2021, 13:34

    Контрабанду женьшеня и трепанга пресекли на Дальнем Востоке

    Россиянин пытался вывести в Китай женьшень и трепанг на 85 млн рублей

    Артур Блянихов

    В Приморском крае сотрудники таможни пресекли попытки нелегального вывоза трепанга и женьшеня в Китай. Об этом сообщил RT с ссылкой на Дальневосточное таможенное управление.

    Общая стоимость женьшеня и трепанга составила 85 миллионов рублей.

    «В двух случаях стратегически важные ресурсы намеревался вывезти в Китай россиянин», — отмечается в сообщении.

    Возбуждено четыре уголовных дела.