Контрабанду женьшеня и трепанга пресекли на Дальнем Востоке
Россиянин пытался вывести в Китай женьшень и трепанг на 85 млн рублей
В Приморском крае сотрудники таможни пресекли попытки нелегального вывоза трепанга и женьшеня в Китай. Об этом сообщил RT с ссылкой на Дальневосточное таможенное управление.
Общая стоимость женьшеня и трепанга составила 85 миллионов рублей.
«В двух случаях стратегически важные ресурсы намеревался вывезти в Китай россиянин», — отмечается в сообщении.
Возбуждено четыре уголовных дела.