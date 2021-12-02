Контрабанду сигарет остановили в Балтике

Сотрудники Балтийской таможни предотвратили перевозку более 100 тысяч пачек контрабандных сигарет. Об этом сообщил ОТР.

Сигареты пытались перевести, убрав их в картонные бочки с кварцевым песком. Всего было 22 тонны упаковок. Псковская фирма пыталась перевести товар в Великобританию.

Во время вскрытия контейнера сотрудники таможни обнаружили также сигареты белорусского производства. Общая масса товара составила около двух тонн. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.