Контрабанду леса на 1,5 миллиона пресекли в Курганской области

По данным информагентства, два бизнесмена попытались вывезти по подложным документам более 200 кубометров хвойного леса. Общая стоимость лесоматериалов составила полтора миллиона рублей. Возбуждено семь уголовных дел. Нарушители могут провести за решеткой до семи лет.