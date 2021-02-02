Контрабанду леса на 1,5 миллиона пресекли в Курганской области
В Курганской области сотрудники таможни и погрануправления пресекли вывоз лесоматериалов в Киргизию и Казахстан. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Уральского таможенного управления.
По данным информагентства, два бизнесмена попытались вывезти по подложным документам более 200 кубометров хвойного леса. Общая стоимость лесоматериалов составила полтора миллиона рублей. Возбуждено семь уголовных дел. Нарушители могут провести за решеткой до семи лет.