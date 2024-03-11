Криминал 11 марта 2024, 08:46 Контрабанду древесины свыше 100 тыс. кубометров пресекли в Приморском крае Дело о контрабанде леса на 77 млн. руб возбудили в Приморском крае Freepik

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Уголовное дело возбудили по факту контрабанды древесины. Подозреваемые — административные органы Приморского края. Правоохранители смогли пресечь незаконный вывоз более 100 тысяч кубометров древесины. Об этом сообщило правительство региона.

«Помощь в уточнении обстоятельств оказали специалисты профильного краевого министерства и краевого учреждения „Приморское лесничество“», — рассказали в ведомстве.

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По данным министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края, из России пытались вывезти незаконно лесоматериалы мягколиственных пород из березы и осины.

Стражи правопорядка предотвратили незаконное перемещение мягколиственных пород древесины объемом более 100 тысяч кубометров. Общая сумма ущерба от преступных действий — 77 миллионов рублей.

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