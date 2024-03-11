11 марта 2024, 08:46
Контрабанду древесины свыше 100 тыс. кубометров пресекли в Приморском крае
Дело о контрабанде леса на 77 млн. руб возбудили в Приморском крае
Уголовное дело возбудили по факту контрабанды древесины. Подозреваемые — административные органы Приморского края. Правоохранители смогли пресечь незаконный вывоз более 100 тысяч кубометров древесины. Об этом сообщило правительство региона.
«Помощь в уточнении обстоятельств оказали специалисты профильного краевого министерства и краевого учреждения „Приморское лесничество“», — рассказали в ведомстве.
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По данным министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края, из России пытались вывезти незаконно лесоматериалы мягколиственных пород из березы и осины.
Стражи правопорядка предотвратили незаконное перемещение мягколиственных пород древесины объемом более 100 тысяч кубометров. Общая сумма ущерба от преступных действий — 77 миллионов рублей.
Ранее нелегальное производство рыбной продукции раскрыли в Москве.
Уголовное дело
Контрабанда
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