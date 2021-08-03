Контрабандисты вывезли в Китай древесину на 440 миллионов

В Приморье задержан местный предприниматель, который, по версии следствия, организовал нелегальный вывоз леса из России в Китай. Об этом сообщила «Свободная пресса».

Предполагается, что предприниматель, организовав фирму-однодневку, по поддельным документам вывез в Китай 10 тысяч кубометров леса на общую сумму в 441,2 миллиона рублей. Это была редкая и дорогая древесина — маньчжурский ясень и монгольский дуб. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение.