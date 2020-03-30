Контрабандисты решили привезти в Казахстан 19 тонн средств дезинфекции

Правонарушители попытались перевезти из России в Казахстан не только средства для дезинфекции, но и медицинские маски и одноразовые перчатки.

Работники пограничного регионального управления ФСБ задержали две фуры в пункте пропуска Петухово и изъяли весь груз. Общий вес контрабандной посылки составил 19 тонн.