Контрабандисты решили привезти в Казахстан 19 тонн средств дезинфекции
Сотрудники ФСБ по Курганской и Тюменской областям задержали злоумышленников, которые занимались незаконной перевозкой груза. Контрабандисты планировали доставить в Казахстан 19 тонн средств дезинфекции. Об этом сообщило ИА Nation News.
Правонарушители попытались перевезти из России в Казахстан не только средства для дезинфекции, но и медицинские маски и одноразовые перчатки.
Работники пограничного регионального управления ФСБ задержали две фуры в пункте пропуска Петухово и изъяли весь груз. Общий вес контрабандной посылки составил 19 тонн.