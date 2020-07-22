Контрабандисты пытались вывезти сыр из России в Казахстан в машине с гробами

Необычную находку сделали российские пограничники во время осмотра машины, которая ехала из Челябинска в Казахстан. Официально она везла гробы, неофициально — 550 килограммов сыра «Косичка».

Молочный продукт обнаружили в тайнике. У водителя не было разрешения на его перевозку. Об этом Urа.ru сообщили в пресс-службе управления Россельхонадзора по Челябинской области.

«Некоторые перевозчики прячут груз в надежде на то, что ночью при пересечении границы не будет тщательного досмотра, — объяснили в ведомстве.

Там рассказали, что машина с гробами ночью подъехала к пункту «Бугристое» (Троицк). Водитель рассказал, что едет из Челябинска в поселок Федоровка (Костанайская область, Казахстан). Машину решили осмотреть пограничники и представители управления Россельхознадзора по региону. В итоге они нашли 550 килограммов «Косички».

За рулем был гражданин Казахстана. Кроме того, что у него отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы на продукцию, он не соблюдал условия перевозки скоропортящихся грузов. Сыр у него забрали.