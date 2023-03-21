Криминал 21 марта 2023, 23:56 Контрабандистов с незаконными евро обнаружили в Ивангороде с помощью служебных собак

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На Кингисеппской таможне в Ленинградской области обнаружили контрабандистов, которые незаконным путем пытались вывезти валюту. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления РФ.

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На пропускном пункте в Ивангороде на российско-эстонской границе остановили автобус. С помощью полицейских собак удалось вычислить пассажиров, которые пытались вывезти из страны по 10 тысяч евро. Специалисты напомнили, что при вывозе крупной суммы из страны нужно подавать пассажирскую таможенную декларацию.