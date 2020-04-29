Контрабандистов драгметаллов задержали под Смоленском

Более 11 тонн перемолотых автомобильных катализаторов нашли сотрудники ФСБ и полицейские в грузовике на российско-белорусской границе. Полученный материал содержал платину, палладий и родий на общую сумму не менее 200 миллионов рублей. Как сообщила пресс-служба ФСБ России, грузовик следовал в Литву.

В ходе расследования сотрудники силовых ведомств вышли на группировку контрабандистов, куда входили граждане России и Литвы.

На складах в московском регионе правоохранители обнаружили добытые кустарным способом золото и серебро массой более 162 килограммов, а также 700 килограммов перемолотых автомобильных катализаторов, из которых можно добыть платину, палладий и родий.

Также на месте обыска следователи изъяли наличные, которые контрабандисты использовали для проведения незаконных сделок с драгоценными металлами.

Сотрудники Смоленского управления МВД возбудили уголовное дело. Следствие по делу контрабандистов продолжается.