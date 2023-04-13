Криминал 13 апреля 2023, 16:21 Контрабандистам не дали вывезти тонну бивней мамонта из аэропорта Шереметьево в Китай ФТС России: контрабандисты пытались вывезти тонну бивней мамонта в Китай из Шереметьево Фото: Telegram-канал «ФТС России | PrоТаможню»

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Сотрудники таможни аэропорта Шереметьево не дали контрабандистам вывезти в Китай тонну фрагментов бивней мамонта. Московская фирма пыталась выдать их за поделочный материал, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.

«Ящики с культурными ценностями задержали на грузовом терминале в аэропорту Шереметьево. 95 фрагментов распиленных бивней оформила как поделочный материал московская фирма. По документам груз следовал из Белоруссии в Китай транзитом через Россию. Но есть вероятность, что его везли напрямую из России», — сказано в сообщении.

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Во время экспертизы выяснилось, что «поделочные материалы» оказались бивнями мамонтов, которые обитали на территории современной Якутии тысячи лет назад. Такие товары можно вывозить из страны только по разрешению Минкультуры, которого у компании не было.

Стоимость бивней оценили в 20 миллионов рублей. Против руководителя компании уже возбудили уголовное дело — если его вину докажут, ему грозит от трех до семи лет лишения свободы, а также штраф в размере до одного миллиона рублей.