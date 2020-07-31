Контрабандист протаранил пограничников у границ с Украиной

На границе с Украиной неизвестный попытался протаранить на автомобиле работающих там пограничников. Об этом сообщили в погрануправлении ФСБ.

В ведомстве сообщили журналистам, что контрабандист пытался протаранить пограничников на своем автомобиле в Ростовской области на границе с Украиной. Это произошло в районе населенного пункта Григорьевка. В результате сотрудники Пограничного управления ФСБ России пресекли контрабандную сделку по пересечению через границу «крупной партии товаров народного потребления».

При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться на российской территории, направив свой автомобиль на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью Погрануправление ФСБ.

В результате контрабандиста удалось задержать лишь с применением огнестрельного оружия -он получил ранение в бедро. Нарушителю уже оказали всю необходимую медицинскую помощь.