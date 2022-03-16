Двух жителей Московской области обвинили в контрабанде янтаря

Правоохранительные органы задержали двух жителей Московской области, которые подозреваются в контрабанде янтаря. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Один из задержанных является сотрудником МВД по аэропорту Шереметьево, а другой — гражданином КНР. Следствие подозревает их в контрабанде сырца янтаря в особо крупном размере.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время по уголовному делу проводится геммологическая экспертиза камней, а также ряд следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств», — сообщили в СК.

Следователи полагают, что обвиняемые в 2021 году купили сырец янтаря массой 99 килограммов и незаконно переместили его в КНР, чем нанесли государству ущерб в четыре миллиона рублей.