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    16 марта 2022, 13:18

    Двух жителей Московской области обвинили в контрабанде янтаря

    СК РФ: два жителя Московской области обвинены в контрабанде янтаря

    Максим Зинкин

    Правоохранительные органы задержали двух жителей Московской области, которые подозреваются в контрабанде янтаря. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

    Один из задержанных является сотрудником МВД по аэропорту Шереметьево, а другой — гражданином КНР. Следствие подозревает их в контрабанде сырца янтаря в особо крупном размере.

    Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    «В настоящее время по уголовному делу проводится геммологическая экспертиза камней, а также ряд следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств», — сообщили в СК.

    Следователи полагают, что обвиняемые в 2021 году купили сырец янтаря массой 99 килограммов и незаконно переместили его в КНР, чем нанесли государству ущерб в четыре миллиона рублей.