Контора, но не букмекерская. Активисты в Ногинске обнаружили подпольный игорный клуб

В Ногинске активисты проекта «Народный контроль» и общественники обнаружили подпольный игорный клуб.

В руках у активиста будущее доказательство — денежная купюра достоинством в тысячу рублей совсем скоро станет главной уликой в уголовном деле.

Источник фото: телеканал «360»

Под видом букмекерской конторы в Ногинске обнаружили игорный клуб. Там, по словам очевидцев, спокойно принимали ставки, и даже охраны не было.

В помещении оказались любители игр. Только не спортивных, а азартных. На мониторах «бегали» узнаваемые комбинации.

В зале находилось около 20 компьютеров со специальной игровой программой, деньги зачислялись прямо на некую карту: без посредников, общения и каких-либо личных контактов.

Сигаретный дым, на столах спиртное. Минимальная ставка — 300 рублей. За сутки подобное заведение приносило владельцам несколько сотен тысяч. Большая часть посетителей — пенсионеры.

Источник фото: телеканал «360»

Активисты постоянно проверяют игорные заведения в Подмосковье. Если несколько лет назад таких мест было очень много, то теперь их можно пересчитать по пальцам. Подобные точки уже закрыты в Реутове, Балашихе, Мытищах.

Добровольцы заблокировали выход и никого не выпускали до приезда сотрудников полиции.

«Сам чек говорит о том, что ставка на азартную игру должна быть в специально отведенной игорной зоне. Как налоговая компания может проверить данную организацию, не понятно. На компьютерах, мы видели, идут какие-то пари. Документов отчетных мы тоже не увидели», — сообщил член Совета при председателе Совета Федерации РФ Павел Сычев.

Источник фото: телеканал «360»

Такой клуб может приносить владельцам несколько миллионов в месяц. Однако, ведение такого бизнеса уголовный кодекс может оценить в шесть лет лишения свободы и крупным штрафом.