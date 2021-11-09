Контейнер с секс-товарами похитили в Канаде

Автомобиль с трейлером, в котором находились контрацептивы и другие секс-игрушки, угнали в городе Лондон в Канаде. Сумма ущерба составила 90 тысяч долларов. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на CBC.

Неизвестные также повредили ограждение и несколько припаркованных автомобилей во время ограбления. Угон при этом происходил в спешке. На данный момент сотрудники органов изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы вычислить злоумышленников.

«Будем надеяться, что если ответственные за преступления лица попытаются избавиться от этих продуктов, отдав их, продав или даже выбросив где-нибудь, кто-то увидит это и сообщит в органы правопорядка», — заявил констебль полиции Пэтти Коут.