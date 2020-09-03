Конкурс красоты прошел в ставропольской колонии для несовершеннолетних
Они соревновались в несколько этапов. Как сообщила пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю, сначала девушки должны были оригинально себя представить в первом раунде — «Визитная карточка».
«Не обошлось и без дефиле, ведь настоящая королева красоты должна уметь держать осанку. В творческом конкурсе девушки блистали, демонстрируя свои таланты», — отметили представители УФСИН.
После этого конкурсантки должны были представить необычный образ. Одна девушка перевоплотилась в Лису Алису и прошлась в сопровождении Шляпника. На конкурсе также появились Малефисента, Немезида, птица Феникс и другие сказочные персонажи.
В перерывах между этапами на сцене появлялся творческий коллектив клуба колонии с художественной самодеятельностью.
«Мисс Лето-2020» стала Диана С. Остальные участницы тоже не остались без наград — каждой вручили грамоты за участие, а также титулы «Мисс Очарование», «Мисс Улыбка», «Мисс Артистичность», «Мисс Творчество».