Конкурс красоты прошел в ставропольской колонии для несовершеннолетних

Необычный конкурс красоты провели в исправительной колонии № 7 в Ставропольском крае. За звание «Мисс Лето-2020» боролись семь осужденных.

Они соревновались в несколько этапов. Как сообщила пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю, сначала девушки должны были оригинально себя представить в первом раунде — «Визитная карточка».

«Не обошлось и без дефиле, ведь настоящая королева красоты должна уметь держать осанку. В творческом конкурсе девушки блистали, демонстрируя свои таланты», — отметили представители УФСИН.

Источник фото: пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю

После этого конкурсантки должны были представить необычный образ. Одна девушка перевоплотилась в Лису Алису и прошлась в сопровождении Шляпника. На конкурсе также появились Малефисента, Немезида, птица Феникс и другие сказочные персонажи.

В перерывах между этапами на сцене появлялся творческий коллектив клуба колонии с художественной самодеятельностью.

«Мисс Лето-2020» стала Диана С. Остальные участницы тоже не остались без наград — каждой вручили грамоты за участие, а также титулы «Мисс Очарование», «Мисс Улыбка», «Мисс Артистичность», «Мисс Творчество».