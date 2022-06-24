Активисты «Стопхам» попали под уголовное дело после конфликта со спецназом
Источник: конфликт ср спецназом закончился для активистов «Стопхам» уголовным делом
Уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» завели в Москве в отношении трех участников движения «Стопхам». Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.
Активисты проводили рейд на Ярославском шоссе, в ходе которого заметили припаркованную иномарку. Транспортное средство принадлежало сотрудникам спецназа МВД.
В ходе общения между силовиками и участниками движения «Стопхам» возник конфликт. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.
На опубликованных кадрах видно, как люди в форме задерживают несколько молодых людей и кладут их на землю. По словам источника, в отдел доставили трех активистов.
Официального подтверждения этой информации пока нет.