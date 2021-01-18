Конфликт водителя с пешеходами закончился стрельбой в Петербурге

По данным издания, конфликт произошел накануне около одного из домов на проспекте Культуры. Водитель Lexus повздорил с тремя пешеходами и ранил одного из них из пистолета. Потерпевшего госпитализировали. Вероятные участники конфликта задержаны. Возбуждено уголовное дело.