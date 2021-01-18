Конфликт водителя с пешеходами закончился стрельбой в Петербурге
В Санкт-Петербурге задержали предполагаемых участников конфликта, который закончился стрельбой. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное управление МВД.
По данным издания, конфликт произошел накануне около одного из домов на проспекте Культуры. Водитель Lexus повздорил с тремя пешеходами и ранил одного из них из пистолета. Потерпевшего госпитализировали. Вероятные участники конфликта задержаны. Возбуждено уголовное дело.