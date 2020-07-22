Конфликт убитой московской невесты с женихом попал на видео

Отношения между убитой в Москве девушкой и ее женихом были далеки от идеальных. В день происшествия у них случился конфликт. Об этом свидетельствует видео, которое оказалось в распоряжении «360».

На опубликованных кадрах видно, как пара заходит в помещение. Молодой человек придерживает дверь, пока его невеста не подходит. После этого он останавливает девушку и начинает что-то высказывать, а после отвешивает ей пощечину и заталкивает внутрь.

Тело убитой 25-летней москвички нашли в квартире дома в Колпачном переулке в минувший вторник, 21 июля. Специалисты диагностировали у убитой черепно-мозговую травму, колото-резаные раны на голове, переломы костей и гематомы по всему телу. На 8 августа у девушки была назначена свадьба.

Следователи назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. В ходе обыска квартиры правоохранители нашли пистолет, мобильный телефон и ноутбук. Кроме того, они забрали видео с камер наблюдения. Согласно им, девушка зашла в дом вместе с женихом.

Сам молодой человек пропал. Сейчас идут его поиски. По словам матери жениха, он встречался с невестой давно и никаких ссор между ними не было. Однако коллега убитой девушки заявил, что о своем парне она отзывалась негативно.

Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». В данный момент расследование продолжается. Обвинение пока никому не предъявили.